В поселке Тельмана появилось граффити с Юрием Никулиным







Граффити появилось на трансформаторной будке напротив мемориала памяти воинов 55-й армии Ленинградского фронта.





Рядом с изображением процитированы слова актера: «И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках».





Заказчиком граффити является местная администрация.





Отметим, что во время Великой Отечественной войны Юрий Никулин воевал под Ленинградом. За время войны он был награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».





В Тосненском районе Ленинградской области появилось граффити с советским актером Юрием Никулиным, сообщается в группе «Вечерний Металлострой» «Вконтакте».