Полковника полиции Петербурга осудили за взяточничество на 5 лет

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщает об итогах дела, в котором фигурировали бывший начальника 17 отдела полиции и полковник полиции. Махинации с крупной суммой денег бывшие представители правоохранительных органов совершили в 2016 году.





Бывший начальник отдела полиции “Запад” Тимченко получил через полковника полиции 4 млн рублей. Также было похищено 100 млн рублей, принадлежавших организации “Деловые линии”. В ходе оперативных работ, фигурантам дела был передан муляж денег на сумму 50 млн рублей. Задержание правоохранительными органами было совершено на месте передачи денег.





Каждому участнику был назначено наказание в виде не более 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет.