Губернаторская елка для детей сирот и детей в ограниченными возможностями пройдет в преддверии приезда Деда Мороза

В пятницу, 21 декабря, на территории “Сибур Арена” состоится ежегодная губернаторская елка. Мероприятие пройдет для детей сирот и детей с ограниченным возможностями здоровья. Кроме того, участниками традиционного новогоднего события станут ребята, которые в 2018 году проявили незаурядные способности. Об этом сообщает в администрации правительства Ленинградской области.





Главным событием елки станет сказочное шоу в формате мюзикла “Великий Гудвин”. Постановку для ребят покажут представители центра поддержки и развития современных и молодежных культур «ИМПРЕСС» и актеры театра эстрады имения Аркадия Райкина.











