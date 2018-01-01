Каршеринговый автомобиль на полной скорости влетел в пост охраны "Газпром Арены"(фото)











"Делимобиль припарковали у Газпром Арены", - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

По предварительным данным, в салоне автомобиля находилась компания- молодой человек и четыре девушки. Кто из них был за рулем пока не установлено. Известно, что компания скрылась с места происшествия до приезда скорой и сотрудников ГИБДД.





«Реально грустно и страшно, что вот таких "водителей" все больше и больше с каждым днем, не смотря на то, что каждыйдень с ними ДТП», - комментируют происшествие пользователи Сети.





«Каждый день они ушатываются.каждый день. Я понять не могу кто берет эти машины на прокат?люди без стажа? Или школьники? Ну как так то ? А какая выгода сдавать эти авто в аренду? Это же убыток», - пишет другой полбзоватлель Сети.





Минувшей ночью на Крестовском острове каршеринговый автомобиль на полной скорости въехал в постройку, принадлежащую «Газпром Арене».