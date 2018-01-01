В Московском районе Санкт-Петербурга горела квартира. Приехала “Скорая”, но жертв нет





Как сообщают спасатели, о пожаре им сообщили в 14:09. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире Московского района на Краснопутиловской улице, д. 80: обгорела комната площадью 9 м2.





На вызов прибыли четыре пожарные машины и 15 пожарных. Кроме этого в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” сообщили, что к дому подъехала “Скорая помощь”. По предварительной информации, жертв нет.





В период подготовки к Новому году в городе увеличивается число пожаров из-за неисправной электроники. Пользователи соцсетей поспешили обвинить в возгорании дешевые электрогирлянды, но официальная причина пока не названа.









В среду днем 19 декабря на Краснопутиловской улице загорелась жилая квартира, сообщили Gazeta.SPb в службе МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.