Жители многоквартирных домов смогут сообщить о своей проблеме по телефону горячей линии

С четверга, 20 декабря, в аппарате Уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга будет работать телефон горячей линии. Жители многоквартирных домов смогут пожаловаться на проблемы, связанны с предоставлением качественных коммунальных услуг. Об этом Gazeta.SPb в организации.





В ведомстве уточнили, что будут принимать жалобы на перебои в отоплении и водоснабжении. Также можно будет сообщить о некачественном или незавершенном капитальном ремонте систем теплоснабжения. В зону внимания горячей линии войдут и вопросы состояния кровельного покрытия, окон и подвальных помещений. Жалобы граждан будут принимать до 27 декабря включительно.



