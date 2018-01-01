В Доме культуры открыли выставку “Не взрослейте, это ловушка”. Участвует телеканал “2х2”





Экспозиция носит название “Не взрослейте, это ловушка”, в ее организации принял участие телеканал “2х2”. В арт-центре покажут работы российских художников, которые попытались изобразить мир глазами детей и подчеркнуть его красочность и разнообразие, которым он отличается “мира взрослых”. На выставке 27 декабря научат рисовать уличные трафареты и пройдет лекция об искусстве граффити.





Экспозиция открыта до 15 января и бесплатна для посещения на пр. Стачек, д. 72 в Доме Культуры.





В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства в Доме Культуры на пр. Стачек, сообщили Gazeta.SPb в Доме Культуры.