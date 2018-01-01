Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально стал членом совета директоров ОСК

Бывший губернатор Санкт-Петербурга официально вошел с состав совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Сообщает “Петербургский дневник” с ссылкой на официальный портал центра раскрытия корпоративной информации.





Напомним, занять должность в компании Полтавченко предложил президент России Владимир Путин 11 ноября. Георгий Полтавченко занимал пост губернатор Петербурга 7 лет. В данный момент пост временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга занимает Александр Беглов.