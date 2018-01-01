Суд приговорил обвиняемого в мошенничестве полковника МВД к пяти годам колонии





Суд назначил наказание Тимченко наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей, Зиновенко - в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года.





Суд установил, что Юрий Тимченко, занимая должность начальника 17-го отдела ("Запад") РУСБ ГУСБ МВД России (отдел собственной безопасности по СЗФО) получил взятку в размере 100 млн рублей, пообещав повлиять на ход расследования уголовного дела по факту неуплаты налогов ООО «Деловые линии».





Ранее сообщалось о том, что прокуратура просит для обвиняемо го в получении взятки полковника МВД десять лет лишения свободы. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении полковника МВД Юрия Тимченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, а также Сергея Зиновенко, обвиняемого в мошенничестве о в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.