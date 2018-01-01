В Петербурге за дачу взятки сотруднику полиции водитель получил штраф в 100 тыс. рублей

Он обвиняется по статье "Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия".





Суд установил, что обвиняемый был задержан по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он предложил сотрудникам полиции 20 тыс. рублей в виде взятки за не доставление его для прохождения медицинского освидетельствования и не привлечение к административной ответственности. После этого водитель был задержан.





Красногвардейский районный суд Петербурга назначил Владиславу Серебрякову наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.