За 2018 год Петербург посетят более 8 млн туристов

По итогам 2018 год планируется, что город на Неве посетят около 8, 5 млн туристов. Это на один миллион больше, чем в прошлом году. Об этом передает ТАСС с ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.





Показатели были озвучены в рамках открытия выставки "Умного города для Санкт-Петербурга" в Центральном музее связи имени А. С. Попова.





Помимо рекордных показателей за 2018 год, представленные на выставке нововведения, сделают город еще привлекательней. Важно, по словам врио Беглова, чтобы в городе появилась больше “умных остановок”.