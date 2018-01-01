Активисты недовольны стиральным порошком в реке Славянка

Информацию о нетипичном цвете реки и запахе общественники разместили в группе “ВКонтакте” “Гражданин Пушкин”. Как сообщается, жители района уже не первый день наблюдают нетипичные разводы и характерный запах, исходящий от реки.





На заявления активистов отреагировали экологические службы Петербурга, сообщает “Петербургский дневник”.





Фото: группа "ВКонтакте" "Гражданин Пушкин" Фото: группа "ВКонтакте" "Гражданин Пушкин"





Также сообщается, что соответствующая информация была донесена до Росприроднадзора с просьбой провести выездную проверку и взять отбор воды.