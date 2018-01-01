Исаакиевский собор планирует закрыть для туристов колоннаду

В Исаакиевском соборе в рамках подведения итогов деятельности музея-памятника за 2018 год и обсуждения планов на грядущие мероприятия озвучили информацию о прекращении работы колоннады собора на несколько месяцев. Об этом сообщил директор музея “Исаакиевского собора” Юрий Мудров.





Популярную среди туристов и жителей Петербурга панорамную площадку музея нельзя будет посетить в 2019 году. На территории колоннады планируется проведение реставрационных работ. Площадка не будет доступна, по словам директора, два месяца.