Историческая застройка Петербурга на Тележенной улице вновь под угрозой сноса

Член президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова сообщила Gazeta.SPb о намерении администрации Центрального района о сносе исторической застройки на Тележенной улице.





Общественники организации отмечают, что в 2017 году было достигнуто соглашение об отмене сноса помещений. В прошлом году было проведено комплексный осмотр здания ВООПИК. Результаты проверки показали, что дом не находится в аварийном состоянии и не требует сноса.





Отмечается, что в пятницу, 21 декабря, пройдет заседание рабочей группы организации по восстановлению облика исторических зданий