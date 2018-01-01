



Санкт-Петербург уже доказал, что способен принимать серьезные футбольные матчи: в 2018 году на его стадионе “Зенит-арена” играли команды, приехавшие на Чемпионат мира по футболу 2018. По данным в сети, город принял более 600 тысяч туристов только за этот период.





Лигу Чемпионов называют самым престижным футбольным турниром Европы. Российские команды никогда его не выигрывали.









Финал футбольного турнира “Лига чемпионов 2020/2021”, возможно, проведут в Петербурге, написал Игорь Лебедев, сотрудник РФС, в своем Twitter. По его мнению, основным соперником на право проведения станет Мюнхен.