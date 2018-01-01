В Сестрорецке построят детский оздоровительный комплекс за 918 млн рублей

Через 20 месяце на территории Сестрорецка в Курортном районе Санкт-Петербурга планирую возвести детский-оздоровительный комплекс «Авенариум» стоимостью 918 млн рублей. Об этом Gazeta.SPb RosTender.info.





Компания «Авенариум +», которая планирует возводить рекреационную детскую площадку, объявила тендер. Заявки принимаются до 18 января 2019 года, итоги планирую подвести 25 января. На строительство уйдет 20 месяцев.





Планируется, что на новой территории по адресу Парковая улица, дом 14, литера В появится трехэтажное здание с бассейном, игровыми площадками и оздоровительными зонами разной направленности.