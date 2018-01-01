На границе Петербурга и Ленобласти появится больше “зелени”

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Наблюдательного совета новостроек 19 декабря озвучил планы озеленения пограничных территорий между Петербургом и Ленинградской областью. Об этом сообщили в правительства Ленобласти.





По словам Дрозденко, увеличение зеленых зон планируется за счет реорганизации сельскохозяйственной территории области и отмены проекта “Лаврики”, территория которого сейчас не используется.





Земельный участок в 38 га планировался для строительства жилых домов. Однако, по словам губернатора, столько жилых домов строить нет необходимости, надо увеличивать зеленые зоны.