Конфеты “Красный октябрь” раскритиковали эксперты “Росконтроля” за высокий уровень жира





Для тестирования взяли конфеты семи марок: “Белочка”, “Вдохновение” и других. В результате экспертизы сотрудники “Росконтроля” рекомендовали к покупке продукцию прежде всего марок Ferrero Rocher, Fine Life и отечественных производителей “Бабаевский” и “Вдохновение”.





У экспертов возникли вопросы к “Белочке” и “Коркунову”: по их мнению, в составе, указанном на упаковке есть ошибки и неточности. Худшую оценку получил “Красный октябрь”: уровень жирных кислот в его составе выше безопасного для здоровья уровня.





По данным в сети, средняя стоимость коробки конфет в России в 2017 году составляла 285 рублей. Конфеты часто становятся новогодним подарком среди жителей России.





Эксперты оценили наборы шоколадных конфет на прилавках в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах страны, сообщает “Росконтроль”.