“Прорыв” Ленобласти и Петербурга вошел в 20-ку самых посещаемых музеев

Военные траншеи и панорамная экспозиция позволила музею “Прорыв” занять место в 20-ке самых посещаемых туристами и жителями Петербурга и Ленинградской области музеями. Об этом Gazeta.SPb сообщает правительство Ленинградской области.





Рейтинг позволил составить поисковый запрос, где вместе с ведущими музеями Петербурга, наибольшее количество запросов по ключевым словам “достопримечательность”, “музей” и “памятник” оказалось у музея-панорамы.





Напомним, музей открыли в год 75-летия прорыва блокадного кольца. Туристы могут посмотреть трехмерную историческую панораму, а также ознакомиться в военным оружием тех временем.