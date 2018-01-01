Должность президента Российского футбольного союза свободна. Виталий Мутко покинул пост

На официальной странице Российского футбольного союза в Twitter опубликовали информацию о том, что Виталий Мутко больше не занимает пост президента Российского футбольного союза. Причина не сообщается.





Также, на официальной странице пишут, что временно исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза назначен Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС пройдут в 2019 году. 22 февраля.





фото: фото: Twitter РФС





Напомним, Виталий Мутко в общей сложности занимал пост президента РФС шесть лет.