Стало известно, что искали жители Санкт-Петербурга на сайте объявлений Авито в 2018 году

неожиданно





В верхних строчках списка оказались бренды одежды и обуви: первое место заняла марка Zara, затем идут Adidas и обувь Ecco. Зимой жители города ищут пуховики, весной — резиновые сапоги, летом — босоножки и шорты.





Если в 2017 году на 10-ой строчке находился запрос “работа”, то в этом году на его место встала “квартира”.





Стало известно, что искали жители Санкт-Петербурга на сайте объявлений в 2018 году, сообщили Gazeta.SPb в Авито. По результатам анализавыяснилось, что петербуржцы стали меньше искать работу.