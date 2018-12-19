В Санкт-Петербурге продают автомобиль Adler Diplomat 1940 года за 6,9 миллионов рублей (фото)

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Владелец авто Алексанр Г. сообщает, что автомобиль на ходу, последние 20 лет провел в теплом паркинге. Год выпуска — 1940, пробег составил 10 000 км. Мощность составляет 90 лошадиных сил — в капот владелец поставил двигатель от “Волги” - “ГАЗ-3110”, хотя обещает отдать старый мотор в придачу. Автор объявления заявляет, что другого такого автомобиля нет ни в России, ни на территории СНГ. По мнению Александра, автомобиль можно сдавать напрокат для свадеб и показов.



