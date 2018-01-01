Сегодня
19 декабря, среда
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Комитет по транспорту Петербурга будет контролировать работу такси

13:06
Тэги: перевозки, такси, комитет по транспорту, законодательное собрание, законопроект
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: перевозки, такси, комитет по транспорту, законодательное собрание, законопроект



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • На границе Петербурга и Ленобласти появится больше “зелени”
  • Конфеты “Красный октябрь” раскритиковали эксперты “Росконтроля” за высокий уровень жира
  • “Прорыв” Ленобласти и Петербурга вошел в 20-ку самых посещаемых музеев
  • Должность президента Российского футбольного союза свободна. Виталий Мутко покинул пост
  • Стало известно, что искали жители Санкт-Петербурга на сайте объявлений Авито в 2018 году
  • Прокуратура взяла на учет компанию в Пушкинском районе за превышение норм сброса сточных вод
  • В Санкт-Петербурге продают автомобиль Adler Diplomat 1940 года за 6,9 миллионов рублей (фото)
  • Петербургские парламентарии ушли на каникулы до 10 января
  • Около метро “Пионерская” в Петербурге из магазина животных два подростка утащили кролика
  • На мужчину, ударившего по руке сотрудника следственного комитета, завели уголовное дело
  • Общественников, борющихся с вредной информацией в Интернете, поддержали в ЗакСе Петербурга
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
13 декабря
Областной депутат предлагает взимать расходы за развод с виновника разрушения семьи
12 декабря
Опасный сетевой контент для детей будут блокировать активисты от НКО
5 декабря
Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали идею контролировать работу такси
5 декабря
Льготный проезд для учащайся молодежи продлен до лета 2019 года
3 ноября
Российские автоперевозчики направили коллективный иск к BlaBlaCar
19 декабря
Петербургские парламентарии ушли на каникулы до 10 января
19 декабря
День ветерана труда станет официальным праздником Петербурга с 2019 года

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
На Кубе люди получат доступ к мобильному интернету
На Кубе люди получат доступ к мобильному интернету
Исследование показало, в каких регионах России люди получают самые низкие и высокие зарплаты
Исследование показало, в каких регионах России люди получают самые низкие и высокие зарплаты
В преддверии Нового года эксперты рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В преддверии Нового года эксперты рассказали, как выбрать хорошую красную икру
На Петроградке в результате взрыва сгорели три автомобиля (фото)
На Петроградке в результате взрыва сгорели три автомобиля (фото)
В Шушарах поймали 37-летнего гражданина Украины, который надругался над 17-летней студенткой колледжа
В Шушарах поймали 37-летнего гражданина Украины, который надругался над 17-летней студенткой колледжа
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм
В Австралии живет один из самых огромных быков в истории. Большой размер спас животное от скотобойни
В Австралии живет один из самых огромных быков в истории. Большой размер спас животное от скотобойни
Педиатры съели головы Lego-человечков, чтобы проверить их на безопасность для детей
Педиатры съели головы Lego-человечков, чтобы проверить их на безопасность для детей
Эксперты определили, какой мессенджер на самом деле самый безопасный
Эксперты определили, какой мессенджер на самом деле самый безопасный
Китайский эксперимент с рождением генетически модифицированными близнецами стал первым в мире
Китайский эксперимент с рождением генетически модифицированными близнецами стал первым в мире
Есть ли у олимпийского гольфа будущее в России?
Есть ли у олимпийского гольфа будущее в России?
^ Наверх