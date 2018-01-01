Комитет по транспорту Петербурга будет контролировать работу такси

Компании и индивидуальные предприятия, занимающиеся перевозкой пассажиров, будут контролировать сотрудники Комитета по транспорту. Существующий законопроект предложил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. Об этом Gazeta.SPb сообщили в Законодательном собрании.





Законопроект поддержали в третьем чтении, которое было завершающим в этом году для парламентариев.



