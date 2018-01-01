Около метро “Пионерская” в Петербурге из магазина животных два подростка утащили кролика

Из зоомагазина около метро “Пионерская” 17 декабря пропал кролик, о чем написали в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.





Как сообщили авторы записи, 17 декабря в зоомагазин пришли два подростка, и пока девушка за прилавком была занята, достали из клетки одного из кроликов и забрали с собой. Лица злоумышленников попали на камеры наблюдения, но, как сообщают в соцсети, администрация надеется, что молодые люди возвратят животное и принесут извинения — если этого не произойдет, тогда владельцы напишут заявление в полицию.





Средняя стоимость кроликов в Санкт-Петербурге — около 1000 рублей, хотя можно найти и намного дороже. Не уточняется, какой породы был пропавший кролик и сколько стоил.







