Петербургские парламентарии ушли на каникулы до 10 января

В Законодательном собрании подвели итоги уходящего года заключительным заседанием в 2018 году. Парламентарии ушли в отпуск до 10 января 2019 года, сообщают в Законодательном собрании.





За время работы в уходящем году депутаты приняли 162 законопроекта, только 10 из них не подписал губернатор Санкт-Петербурга. На рассмотрение в 2018 году было внесено порядка 109 законопроектов.