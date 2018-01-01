На мужчину, ударившего по руке сотрудника следственного комитета, завели уголовное дело

Во вторник, 18 декабря, сотрудники следственного комитета по Санкт-Петербурга совместно с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводили оперативные работы в Пушкинском районе. Мужчина, который также находился на месте происшествия, попытался помешать ходу проверки и ударил сотрудника следственного комитета по руке. Об этом сообщает Gazeta.SPb Следственный комитет.





Отмечается, что мужчина находился в салоне маршрутного автобуса и пытался препятствовать действиям правоохранителей. Слова на мужчину не подействовали, и он решил применить физическую силу. В отношение 37-летнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье “применение насилия в отношении представителя власти”.