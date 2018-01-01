Общественников, борющихся с вредной информацией в Интернете, поддержали в ЗакСе Петербурга





Александр Тетердинко, глава фракции в Заксобрании города, не считает необходимым полный контроль государства над происходящим в Интернете, но уверен, что вредной информацией, особенно опасной для детей, нужно бороться и помогать тем, кто это делает.





Инциатива предполагает развитие просветительской деятельности в этом вопросе и поддержку общественных организаций, которые борются с вредной информацией в Интернете. Поддержка будет выражаться финансово, активистам будут помогать консультациями, подбирать и готовить сотрудников, проводить курсы повышения квалификации.





По данным Kaspersky Security Network, до 58% детей скрывают от родителей свои действия в Интернете. Специалисты считают, что существующие “защиты от детей” не обеспечивают полной информационной безопасности для ребенка.





Законопроект о борьбе с вредными Интернет-сообществами отправили на подпись врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщили Gazeta.SPb в “Единой России”.