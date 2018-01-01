День ветерана труда станет официальным праздником Петербурга с 2019 года

С 2019 года в Санкт-Петербурге появится еще один официальный праздник - День ветерана труда. Об этом сообщили Gazeta.SPb в Законодательном собрании.





С инициативой ввести праздник вступил депутат Денис Четырбок. Он отметил, что помимо существующих льгот для ветеранов, необходим день, когда можно будет поблагодарить их за работу.





Инициативу поддержали в третьем чтении на заседании парламентариев. Отмечать праздник ежегодно будут 2 мая.



