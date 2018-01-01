В Венеции появится Комитет Эрмитажа и готовы две выставки, организованные вместе с главным музеем Петербурга





Культурный центр “Кандиани” открыл выставку “Венеция и Санкт-Петербург, художники, князья и купцы”, которая ставит своей целью показать схожесть двух городов, подчеркнуть их совместное прошлое, сотрудничество, тесную связь — недаром Санкт-Петербург иногда называют Северной Венецией из-за большого числа каналов в городе, по которым в ранние периоды истории поселения передвигались на лодках.





На экспозиции выставлены порядка 60 работ художников XVI-XVII века. Вторая выставка , организованная вместе с Эрмитажем, пройдет в палаццо Фортуни и изображает руины как сооружений древних римлян, так и современных зданий, таких как башни-близнецы в Нью-Йорке.





Две выставки открыли в Венеции, организованные совместно с музеем Эрмитаж Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС. Кроме этого мэр города Луиджи Бруньяро заявил об открытии Комитета Эрмитажа, который будет заниматься общими проектами.