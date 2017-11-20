За незаконные прогулки по петербургским крышам фирмы должны будут заплатить 200 тысяч рублей

В первом чтении парламентарии поддержали законопроект о введении штрафов за несанкционированные прогулки по крышам Санкт-Петербурга, сообщают в Законодательном собрании.





Административное взыскание грозит как руферам-экскурсоводам, так и фирмам, которые проводят групповые экскурсии по крышам города. Как отмечает инициатор законопроекта Денис Четырбок, в интернете просто найти объявление, которое предлагает нелегальную прогулку. По запросу поисковик выдает более 100 предложений. Такие экскурсии, по словам депутата, в первую очередь опасны для жизни.