Судебные приставы помогли петербурженке отсудить у коммунальщиков 150 тысяч рублей

В Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга обратилась жительница Петербурга с заявлением возместить ущерб в ее квартире, которая пострадала в результате протечки на крыше. Об этом сообщает Gazeta.SPb Федеральная служба судебных приставов по Санкт-Петербургу.





Руководителя организации Жилкомсервиса № 1 Центрального района не оплатил петербурженке, проживающей в доме на Кирочной улице 144 тысячи рублей. Благодаря судебным приставам петербурженка получила от коммунальной службы компенсацию за протечку, сообщают в ведомстве. Пострадавшая от протечки крыши получила компенсацию в размере 150 тысяч рублей только после предупреждения Жилкомсервиса об уголовной ответственности.