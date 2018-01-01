У жителя Невского района Петербурга нашли четыре плитки гашиша почти на 400 грамм





По данным следствия, подозреваемый купил четыре плитки гашиша весом почти в 400 грамм. Предполагается, что он собирался их перепродать. Дело уже передано в суд Невского района.





Учитывая настолько крупный вес найденных наркотических веществ, мужчина может получить до 20 лет за решеткой согласно УК РФ ст. 228.1





Напомним, в Выборге поймали продавцов амфетамина: у женщины 30-ти лет нашелся пакет весом в полкилограмма. В полиции считают, что в Выборгском района работает целая преступная группа .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)





В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина в хранении наркотиков, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.