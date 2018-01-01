Почти 4 тысячи обращений в Горжилинспекцию помогли определить лучшие районы Петербурга

Государственная жилищная инспекция подвела итоги ноября и определила ведущие район Санкт-Петербурга за заключительный осенний месяц. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга.





Рейтинг составляли на основе обращений жителей Санкт-Петербурга в инспекцию. Всего за ноябрь было принято 3657 обращений. Жители жаловались на завышенные квартирные платы, некачественную работу сотрудников коммунальщиков, незаконные планировки и некачественный ремонт.





По результатам обработанных заявлений, лидерами по устранению нарушений стали Калининский, Приморский, Выборгский и Красносельский районы города, сообщают в жилищной инспекции Петербурга.