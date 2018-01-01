Сигареты и бензин в 2019 году в России могут подорожать на 4,6% по прогнозам Центробанка





Подорожает алкоголь примерно на 1%, автомобили — на 0,2%, ускорится инфляция до 4-5,5%. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и всей страны почувствуют это в первом квартале 2019 года — далее ситуация должна стабилизироваться.





По данным опроса “Левада-центра”, около 66% россиян, в том числе жители Москвы и Санкт-Петербурга, испытывают ностальгию по СССР — в первую очередь из-за экономического упадка.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)





Центробанк России составил прогноз на изменение цен в 2019 году, о чем банк написал в своем докладе. Рост цен на бензин и сигареты может достигнуть 4,6%. Раз подорожает топливо — подорожает и транспортировка, а это означает рост цен для практически всех товаров на российском рынке.