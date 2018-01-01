Петербургские парламентарии приняли Генеральный план развития города

В среду, 19 декабря, в Законодательном собрании Петербурга прошло окончательное, третье чтение поправок в план стратегического развития Санкт-Петербурга, сообщает ЗакС.ру.





Отмечается, что во втором чтении парламентарии рассматривали более 240 правок в законопроект. В третьем чтении рассматривались и были скорректированы планы развития транспортной инфраструктуры, водоснабжения, тепло- и электроснабжения, а также газоснабжения.