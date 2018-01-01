В Петербурге полицейские сняли с рейсов двадцать маршрутных такси после их проверки





Всего проверено 60 машин — то есть треть из них оказались с проблемами. К ответственности привлекли шесть человек, от коммерческой фирмы, которая организует перевозки, потребовали устранить все нарушения.





В Санкт-Петербурге 18 декабря полицейские провели проверку маршруток в Петродворцовом районе, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД. После рейда с рейсов сняли двадцать маршрутных такси за нарушение правил провозки населения. В операции участвовали сотрудники антикоррупционного отдела и управления по вопросам миграции.