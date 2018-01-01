Активисты попросили Путина учредить медаль в память о подвиге 16-летнего, ценой жизни спавшего мать от пьяного соседа

Активисты движения “За безопасность” предложили президенту России Владимиру Путину учредить медаль несовершеннолетним героям, сообщают Gazeta.SPb представители "За безопасность”.





Общественники указывают, что подобной медали, которой бы награждали именно несовершеннолетних сегодня в России нет. Однако подвиги, которые совершают некоторые из них достойны отдельной медали.





Написать письмо активистов натолкнута история Ивана Крапивина, который скончался после продолжительного лечения в Северодвинске. Молодой человек полтора года назад ценой своей жизни спас свою мать от пьяного соседа.





«Медаль Ивана Крапивина, по нашему мнению, должно вручаться указом Президента исключительно гражданам страны до 18 лет, которые совершили подвиг, рискуя жизнью и здоровьем. - рассказал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.