За налоговые задолженности у жителя Петербурга чуть не отобрали любимый Porsche





Служба приставов сообщила, что мобильная группа “Поток” нашла у должника, за которым числилось недоимка по налогам в 222 тысячи рублей, автомобиль Porsche. После этого владельцу пригрозили отправить машину на штрафстоянку, если он не заплатит по счетам.





Мужчина 42-ух лет сказал, что долг стал для него сюрпризом и немедленно расплатился по счетам.





С должника в Красногвардейском районе взыскали более 200 тысяч рублей, пригрозив лишить его автомобиля, сообщили Gazeta.SPb в УФССП России по Петербургу.