“Петербургский” статус компаниям города надо будет заслужить

В Петербургском парламенте планируют рассмотреть инициативу ужесточения для предпринимателей права на использование распространенных слов “Санкт-Петербург” и “Санкт-Петербургский”. Об этом сообщают в Законодательном собрании.





Отмечается, что нововведение не затронет те компании, которые уже много лет используют слова в своем названии. С предложением выступают депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова. Также уточняется, что нововведение точно не затронет компании, которые успели зарегистрировать свое название, в котором фигурируют озвученные выше слова.





Помимо этого, если инициатива будет одобрена, новшества не затронут органы госвласти и местного самоуправления.