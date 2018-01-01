Бизнесмен в Выборге не хотел платить долги по налогам на общую сумму свыше 6 млн рублей





Следствие сообщает, что гендиректор компании “Вест-Трейд” был в курсе того, что организация имеет задолженности по налогам, но решил скрыть часть денег компании, чтобы их не учитывало ФНС России. Всего он не заявил о 15,3 млн рублей с лета 2016 по лето 2017 года — из них ФНС должно было вычесть недоимку в 6,6 млн рублей.





Наказанием может стать как штраф до 500 тысяч рублей, так и тюремный срок до 3 лет — это уже решит суд.





Следственный отдел закончил расследовать уголовное дело предпринимателя из Выборга, который теперь обвиняется в сокрытии средств своей компании, из которых должны были быть вычтены налоги, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Ленобласти.