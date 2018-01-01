В Адмиралтейском районе изъяли 100 пачек поддельной табачной продукции

Как стало известно, индивидуальный предприниматель, выпускающий табачную продукцию на Библиотечном переулке Невского района Санкт-Петербурга, не соблюдал закон и выпускал продукцию без соответствующих специальных марок для изделий подобного типа. Об этом Gazeta.SPb сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.





Правоохранители уточняют, что всего было выпущено 100 пачек сигарет табачной продукции. Соответствующие документы направлены в следственные органы. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела.