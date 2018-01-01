Пьяный 15-летний школьник за рулем Toyota устроил ночную погоню с полицейскими в Выборге





По данным полиции, около полуночи машина дорожных служб попыталась остановить Toyota Land Cruiser Prado на перекрестке Ленинградского пр. и набережной 40 лет ВЛКСМ. Водитель, однако, развернулся, столкнулся с патрульной машиной и попытался уехать прочь.





Полицейские начали преследование. Toyota двигалась в сторону ул.Гагарина, игнорируя сигналы светофора и выезжая на “встречку”. В конце концов инспектор ДПС выстрелил в воздух и после этого на улице Гагарина автомобиль остановили.





Оказалось, что за рулем иномарки сидел 15-летний школьник. Он был пьян и его забрали в участок полиции.





В Выборге поймали нетрезвого водителя, который попытался скрыться от преследования машиной ДПС, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.