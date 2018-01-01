В Невском районе у невнимательного водителя украли грузовик, перевозивший 52 бочки машинного масла

В правоохранительные органы обратился водитель грузовика с заявление об угоне служебной машины, которая перевозила более 50 бочек машинного масла с вместительностью по 200 литров каждая. Об этом сообщают в правоохранительных органах.





Инцидент произошел 18 декабря на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга. Марка тягача, как сообщают в органах, Scania 142. Также стал известен и точный адрес инцидента. Кража произошла у дома 65, корпус 1 по проспекту Большевиков. Ориентировочно с 13:00 до 14:00.