Мужчина ограбил - или попытался — две турфирмы за день в Калининском районе





К полицию обратились две сотрудницы туристических компаний, офисы которых находятся на ул. Шостаковича и пр. Луначарского. Они сообщили, что 18 декабря к ним вошел неизвестный мужчина и потребовал отдать деньги, угрожая пистолетом. В одной фирме девушка отказала ему и сказала, что выручки нет, после чего злоумышленник ушел и, возможно, направился во второй офис. От одной улицы до другой дойти пешком можно за полчаса.





Не сообщается, удалось ли ему забрать что-нибудь оттуда — и если удалось, то во сколько оценили ущерб. В полиции, тем не менее, обещают найти и арестовать злоумышленника — за вооруженный разбой ему грозит до 10 лет за решеткой.





Мужчина за день попытался ограбить офисы двух турфирм 18 декабря в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД.