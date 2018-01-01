На юге Петербурга у простого петербуржца украли Jaguar стоимостью 3,7 млн рублей

Во вторник, 18 декабря, житель Петродворцового района обратился ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти и сообщил о краже автомобиля британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover, сообщают в органах.





Жители заявил, что 18 декабря, у него был угнан автомобиль стоимостью почти четыре миллиона рублей. Как сообщают в ведомстве, обратившемуся 39 лет. О злоумышленниках он ничего не знает. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по статье “кража”