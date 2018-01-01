Ремонт трехметровой трубы вернул тепло в 19 домов Петербурга

“Теплосеть” устранила очередной прорыв трубы в Ульянке, сообщают в предприятии. Течь дала трехметровая труба в Кировском районе. Как сообщают в ведомстве, аварийную ситуацию вызвала труба диаметром 250 мм.





В результате ремонтных работ, жители 19 домов на улице Солдата Корзунова, дом 58 получали отопление в течении дня не в полном объеме.





Ранее городской «Тэплоэнергокомплекс» озвучивал причины прорыва труб. Такие «внеплановые прорывы» могут быть связаны с плохим состоянием коммуникаций, обветшалостью дома, неисправность приборов отопления и запорной арматуры. Также причиной могут быть неправильная установка и подключение отопительных приборов, брак в оборудовании и трубах или резкое повышение давления.