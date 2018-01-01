В Роскачестве рассказали, как надо подходить к планированию авиаперелетов перед Новым годом





По мнению специалистов, билеты нужно покупать за 2 недели до отлета и следить за распродажами, которые устраивают авиакомпании. Для поиска льготных билетов рекомендуют использовать метапоисковики, которые строят маршруты, анализируя весь рынок цен в Интернете. При покупке стоит следить за курсом валют: если стоимость перелета рассчитывали в рублях, то при падении курса рубля она будет реально стоить меньше.





В Роскачестве рекомендуют использовать программы лояльности авиакомпаний — бонусные мили, накапливаемые за перелеты, могут быть переведены во что-то реальное в будущем. Предлагают обратить внимание на непрямые рейсы авиакомпаний — они дешевле. Наконец эксперты уверены, что улететь проще в четверг, а не в пятницу, когда срываются с места все остальные.





Эксперты рассказали как нужно подходить к покупке авиабилетов перед Новым годом, сообщили Gazeta.SPb в Роскачестве.