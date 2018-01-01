Доход свыше полумиллиона рублей стал причиной увольнения петербургской чиновницы

Прокуратура Санкт-Петербурга проводить проверку в отношение служащей муниципального округа “Невская застава”, сообщает Gazeta.SPb городская прокуратура. Справки о доходах чиновников прокуратора проверяла в ходе плановых работ и проверки муниципальных служащих местной администрации внутригородского муниципального образования.





Сотрудница, сообщают в прокуратуре, не сообщила о доходе в размере более полмиллиона рублей и не смогла предоставить соответствующие справки. Как выяснилось позже, сумма была взята в банке в качестве кредита.





В свою очередь, чиновница не посчитала нужны отчитываться за такую сумму и не рассматривала кредитные деньги в качестве дохода. Как сообщает прокуратура, чиновница “Невской заставы” была в курсе возможного увольнения в связи с утратой доверия. Не дожидаясь окончания дела, чиновница написала заявление об увольнении.