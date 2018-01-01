Около одной шестой россиян никому ничего не подарят на Новый год и только четверть готовит подарки для друзей





Почти 70% закупают подарки для семьи, еще 38% готовят сюрприз для своего партнера. Примерно 23% что-то приготовили для друзей. 16% респондентов не собираются никого поздравлять и 13% готовят подарки себе самому.





В среднем на подарки для родных россияне тратят 4 700 рублей, а на подарок себе самому — 4 500 рублей. Чем моложе человек, тем охотнее он поздравляет друзей и родных и тратит деньги на подарки.





Женщины готовят больше подарков, чем мужчины, но на меньшую сумму денег. При этом мужчины чаще делают подарки для своих женщин и тратят на них больше.





Те, кто получают зарплату выше 45 тысяч рублей, по заявлениям экспертов, чаще отказываются кому-либо что-то дарить, чем те, у кого доход ниже.





Россиян спросили, кому они собираются делать подарки на Новый год, сообщили Gazeta.SPb сотрудники портала Superjob, которые занимались опросом. Результаты составлены на основе ответов 10 тысяч опрошенных, главным образом, из Москвы и Санкт-Петербурга.