Ларек с традиционной петербургской едой украли ночью в Красногвардейском районе

Очевидцы сообщают о дерзкой краже ларька с шавермой на пресечении проспекта Косыгина и улицы Осипенко. В ночь с 17 на 18 декабря неизвестные у дома 26, корпус 1 по проспекту Косыгина, сообщают очевидцы в социальных сетях, подъехали на манипулятора, загрузили павильон и уехали в неизвестном направлении.





По словам участников группы “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”, злоумышленники с кражей уехали в сопровождении автомобиля ВАЗ-2115.





“Сегодня около 4 утра по адресу Косыгина 26к1 (на перекрёстке Косыгина и Осипенко) украли павильон «шаверма»”, - пишут участники группы.





Помимо этого, отмечается, что все происходящее было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. Пост собрал большое количество лайков и репостов. Пользователи иронично восприняли такую публикацию и сопровождают комментариями “Кто-то очень захотел шавермы”, “конкуренты промышляют” и удивляются, как можно ловко украсть бизнес.



